Mujer de 27 años muere en Bali tras seguir dieta basada en fruta

Una mujer de 27 años falleció tras seguir una dieta extrema basada exclusivamente en frutas. Los médicos de Manipal advierten que estas dietas restrictivas pueden causar desnutrición grave.

Las dietas extremas que prometen una rápida pérdida de peso o beneficios desintoxicantes son cada vez más populares, pero pueden conllevar riesgos graves para la salud , a veces fatales . Una mujer de 27 años, identificada como Karolina Krzyzak, murió trágicamente de hambre en la habitación de un hotel de Bali tras seguir una dieta frugívora extrema que la dejó gravemente desnutrida, con un peso de tan solo 22 kg.

Informes médicos citados por The Sun revelaron que padecía osteoporosis y deficiencia de albúmina, ambas afecciones relacionadas con la inanición prolongada y la mala nutrición. HT Lifestyle ha contactado con expertos médicos para comprender por qué estas dietas extremas pueden ser tan peligrosas y qué errores nutricionales evitar para mantenerse sano mientras se intenta bajar de peso.

Por qué las dietas basadas sólo en frutas pueden ser perjudiciales

El Dr. Murugesh Manjunatha, especialista en gastroenterología médica del Hospital Manipal de Yeshwanthpur, explica: «Las dietas basadas únicamente en frutas u otros patrones muy restrictivos pueden desequilibrar las funciones gastrointestinales y provocar deficiencias nutricionales graves . Si bien las frutas aportan vitaminas y antioxidantes, carecen de proteínas, grasas, calcio, hierro, vitamina B12 e incluso de los carbohidratos necesarios para el equilibrio energético. Estas deficiencias pueden debilitar el revestimiento intestinal, ralentizar la motilidad intestinal y alterar los niveles de electrolitos, lo que eventualmente sobrecarga varios órganos».

Añade: «Una dieta equilibrada y consistente es vital para el funcionamiento saludable de todos los órganos del cuerpo, no solo del hígado, el páncreas y el intestino. Las dietas extremas que se promocionan como planes de desintoxicación suelen causar mala digestión, hinchazón y un colapso nutricional con el tiempo. La base de una dieta saludable reside en el equilibrio, combinando frutas y verduras con suficientes proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables para mantener las reservas nutricionales del cuerpo».

Cactus24 (13-10-2025)

