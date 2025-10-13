Muere a los 94 años Leo Caerts, compositor de la icónica canción ‘Eviva España’

El compositor y músico belga Leo Caerts, autor de la célebre canción ‘Eviva España, ha fallecido a los 94 años, según informó este lunes la tienda de instrumentos musicales que él mismo fundó en la ciudad de Lovaina.

Nacido en 1931, Caerts fue un prolífico compositor y arreglista que desarrolló una larga carrera en el panorama musical belga, aunque su nombre quedó ligado para siempre a «Eviva España», la pegadiza melodía que compuso en 1971 junto al letrista Leo Rozenstraten.

La canción, interpretada originalmente por la artista belga Samantha (Christina Bervoets), se convirtió pronto en un fenómeno internacional. Sin embargo, fue la versión española, ‘Y Viva España’, popularizada por Manolo Escobar, la que consolidó su éxito en el mundo hispanohablante y lo convirtió en un himno popular que aún perdura en la memoria colectiva.

Cactus24 13-10-2025

