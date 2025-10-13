Maduro: Segunda fase de la ofensiva económica es sustituir importaciones al 100%

Al destacar el crecimiento económico del país, que se prevé supere el 10 por ciento en el último trimestre del año, el presidente Nicolás Maduro, señaló que el equipo económico trabaja arduamente para, en mediano plazo, alcanzar al cien por ciento la sustitución de importaciones en todos los rubros que se consumen en la nación.

Durante el segmento Zona Digital del programa Con Maduro+, el jefe de Estado reveló que los planes de la ultraderecha durante los meses de agosto, septiembre y octubre eran hacerle daño a la economía de la gente de a pie.

“pero gracias al trabajo del equipo económico, tenemos un modelo robusto, fortalecido, un equipo que está atento al comportamiento de las variables de producción y abastecimiento, para garantizar los alimentos al pueblo”, dijo Maduro este lunes a través de VTV.

Cactus24 13-10-2025

