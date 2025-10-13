Maduro califica de «bruja demoníaca» a María Corina Machado y dice que el 90% de los venezolanos la repudia

Nicolás Maduro arremetió este domingo contra la opositora María Corina Machado, galardonada recientemente con el Premio Nobel de la Paz 2025, llamándola «bruja demoníaca».

“Ahí están todas las encuestas: un 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza de invasión, un 80 o 85% está dispuesto a combatir por su patria y un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona”, afirmó Maduro durante la conmemoración del «Día de la Resistencia Indígena».

También advirtió a Estados Unidos que nada ni nadie podrá derrotar al pueblo aguerrido y valiente de Venezuela.

Así lo manifestó el jefe de Estado tras recibir la Gran Marcha en Defensa de la Paz y la Soberanía realizada por los pueblos originarios en Venezuela este 12 de octubre, a propósito de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena.

“A los venezolanos nos llaman los come candela, que sepan los imperialistas somos el pueblo de los come candela y jamás podrán con nosotros, ni por las buenas ni por las malas, jamás el imperialismo colonialista podrá con el pueblo come candela, nosotros los herederos de esta estirpe Caribe, guerrera, indomable, invencible e indestructible”, precisó.

Más adelante, el jefe de Estado alertó que dos mundos se están confrontando en la sociedad moderna.

Cactus24 (13-10-2025)

