Madre buscaba el pantaloncito de su hijo sin imaginar que lo niños se lo pusieron al gallo

¿Un pollo con pantalones de bebé? Así como lo lees: unos niños decidieron vestir a su mascota sin que su mamá se diera cuenta, y el resultado se volvió la sensación del día. ¡Míralo y trata de no reírte con este tierno y loco momento!

En el video que circula en redes se aprecia al ave caminando tranquilamente entre las gallinas, con el pantaloncito blanco.

La madre, entre risas y asombro, no dudó en expresar lo que pensaba de la ocurrencia: “Yo he visto ‘pelaos’ tremendos, pero los hijos míos se pasaron”, dijo mientras grababa la escena.

Cactus24 (13-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.