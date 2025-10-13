Heridos en atentado venezolanos exiliados en Bogotá Luis Peche y Yendri Velásquez

La tarde de este lunes, el consultor político venezolano Luis Peche Arteaga y el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez, ambos refugiados en Colombia, sufrieron un ataque armado en Bogotá.

De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de hombres disparó desde un vehículo cuando los activistas salían del edificio donde residen. Testigos indicaron que se escucharon al menos diez disparos antes de que los agresores huyeran del lugar.

Tanto Peche como Velásquez sufrieron heridas de bala y fueron trasladados a una clínica cercana, donde lograron ser estabilizados. Fuentes médicas confirmaron que su estado de salud es estable y están fuera de peligro, según reseña La Vanguardia.

Yendri Velásquez, conocido por su labor como defensor LGBTI y miembro de Amnistía Internacional, se exilió en Colombia hace más de un año. En agosto de 2024 fue detenido y desaparecido por agentes del gobierno venezolano cuando intentaba viajar desde el aeropuerto internacional de Maiquetía para participar en una conferencia de la ONU.

Por su parte, Luis Peche Arteaga, consultor político y director de la firma Sala 58, se vio obligado a salir de Venezuela en mayo de 2025. Con nacionalidad venezolana y colombiana, Peche ha sido un crítico abierto del gobierno de Maduro y ha trabajado en análisis y estrategias políticas en la región.

Las autoridades colombianas iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el origen del ataque y dar con los responsables. Aunque aún no se han revelado los móviles, organizaciones de derechos humanos advierten que el atentado podría estar vinculado con la persecución política que ambos activistas han denunciado.

Cactus24 13-10-2025

