Hamas entregó solo cuatro cuerpos de rehenes israelíes fallecidos

Hamas entregó este lunes a Israel solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que había prometido devolver como parte del acuerdo negociado con impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La noticia provocó un inmediato rechazo de las autoridades israelíes y una ola indignación entre los familiares de las víctimas, que esperaban recuperar a sus seres queridos para darles una sepultura conforme a la tradición judía.

El Ejército israelí informó que los cuerpos fueron entregados a través del Comité Internacional de la Cruz Roja en dos momentos del día: primero dos ataúdes, luego otros dos, todos escoltados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, el servicio de seguridad interior.

Según informó Hamas, se trataría de los restos de Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la confirmación de las identidades requerirá entre 10 y 48 horas, a través de análisis forenses en el Instituto Abu Kabir de Tel Aviv.

El proceso de entrega se realizó con solemnidad. Los féretros, cubiertos con banderas israelíes, fueron recibidos con honores y, en el caso de los miembros de las fuerzas armadas, serán trasladados a la base militar de Shura para completar los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, los equipos de contacto del Ejército comenzaron a coordinar con las familias los posibles funerales, ya sean civiles o militares.

Temor entre los familiares de los rehenes

La entrega parcial contradice lo que se había pactado en el marco del acuerdo de cese del fuego alcanzado la semana pasada, que incluía la liberación de los últimos 20 rehenes vivos —ya concretada— y la devolución de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos que permanecen en Gaza.

En total, según fuentes oficiales, Hamas retiene aún los restos de al menos 24 personas que murieron en cautiverio. La posibilidad de que no todos fueran recuperados ya había sido mencionada por voceros del grupo islamista en los días previos, cuando advirtieron sobre supuestas dificultades logísticas para localizar los cuerpos, atribuidas a los efectos de la ofensiva israelí sobre Gaza.

El presidente israelí Isaac Herzog se dirigió a la ciudadanía para reiterar el compromiso del Estado con la recuperación de todos los rehenes, vivos o muertos. “Israel no descansará ni guardará silencio hasta traer de regreso a cada uno de nuestros ciudadanos. Es un deber moral, judío y humano”, declaró.

Cactus24 13-10-2025

