El Inameh advierte que el fenómeno de La Niña se extenderá hasta inicios de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que existen señales climatológicas en el país que evidencian la presencia de «La Niña» en Venezuela, asegurando que estas podrán quedarse hasta febrero de 2026.

Tomando el informe publicado por el Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés), la institución señala que se estima una transición de un 55% a condiciones neutrales atmosféricas durante el primer trimestre del año que viene.

Este fenómeno meteorológico causa anomalías en los promedios históricos del clima, ya que tienden a bajar las temperaturas y aumentar las lluvias. Este enfriamiento afecta los patrones de circulación atmosférica y oceánica a nivel global, alterando los patrones climáticos habituales en muchas partes del mundo.

El informe de la NOAA indica que dichas señales para la formación de La Niña se generaron en el mes de septiembre, gracias al aumento de la temperatura en la superficie del océano en el este y centro del Pacífico Ecuatorial. Además, prevé que en esta ocasión sea débil en comparación a otros años; por lo que limitará el enfriamiento del planeta y el aumento de los huracanes en el Atlántico.

Cactus24 (13-10-2025)

