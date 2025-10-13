EEUU, Egipto, Catar y Turquía firman el fin de la guerra en la Franja de Gaza

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmaron oficialmente este lunes una declaración que finaliza el acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que marca un paso decisivo para poner fin a dos años de genocidio de Israel en Gaza.

El acuerdo, firmado en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, en el Mar Rojo, designa a Turquía, Egipto, Qatar y Estados Unidos como países garantes del alto el fuego.

«El documento detallará reglas y regulaciones y muchas otras cosas», dijo Trump antes de firmar, repitiendo dos veces que «se mantendrá».

El presidente Tayyip Erdoğan posa con el acuerdo firmado en una cumbre de líderes mundiales para poner fin a la guerra de Gaza, en Sharm el-Sheikh, Egipto, el 13 de octubre de 2025. (Foto Reuters)

La declaración pretende consolidar la tregua, garantizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y allanar el camino para los esfuerzos de reconstrucción tras años de devastación.

Cactus24 (13-10-2025)
