Detenido por sustraer láminas de aluminio del antiguo banco Caribe

Por
cactus24
-

Este sábado 11 de octubre fue detenido un sujeto, identificado como Endry Blanco, de 19 años, tras ser sorprendido con un saco con 9 trozos de láminas de aluminio al parecer sustraídas de un local comercial que anteriormente albergaba el banco Caribe.

El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 7 pm en la antigua sede del banco ubicado en la calle Mariño del centro de Punto Fijo.

Según el reporte oficial, el procedimiento fue ejecutado cuando los funcionarios realizaban labores de patrullaje inteligente en la zona.

Tras ser detectado, el hombre mostró una actitud evasiva, emprendiendo la huida, dándole alcance a los pocos metros, por lo que fue aprehendido en el acto. La mercancía hurtada fue recuperada en su totalidad.

El detenido fue trasladado a la sede de Policarirubana, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante tribunales para enfrentar los cargos correspondientes por hurto.

 

Información de Prensa Policarirubana.

Cactus24 (13-10-2025)
