Detenido por causar la muerte de un motorizado

El fiscal general Tarek William Saab informó la detención del supuesto conductor de una camioneta «machito» que invadió el canal contrario del kilómetro 7 de El Junquito en Caracas, y causó la muerte de un motorizado.

Los videos del suceso, ocurrido en la madrugada del sábado 11 de octubre, se difundieron en las redes sociales y se hicieron virales.

Saab identificó al aprehendido como Manuel González, y señaló que la fiscalía del Área Metropolitana de Caracas lo imputará por el delito de Homicidio Intencional a Título de Dolo Eventual.

«Dicho ciudadano conduciendo a exceso de velocidad e imprudentemente invadió el carril de circulación contrario, y provocó una colisión que causó la muerte del conductor del otro vehículo tipo moto», dijo Saab en sus redes sociales.

Cactus24 (13-10-2025)

