Celebrarán el 78 Aniversario de la Comunidad Cardón

Con una programación diversa los habitantes de la Comunidad Cardón en Punto Fijo, se animaron a celebrar el 78 Aniversario de su fundación a conmemorarse éste próximo 16 de octubre de 2025.

Así lo informó Endri Vargas en nombre de los organizadores, el Comité 78 Aniversario de la Comunidad Cardón y la Fundación Clemente Cabrera, quienes invitan a participar de las actividades deportivas, religiosas, recreativas y musicales que se llevarán a cabo del 14 al 18 de octubre.

La competencia de bolas criollas será en las instalaciones del parque Petrolero a las 6 pm, los dias 14,15 16 y 17 de octubre.

La contienda del basket será en la cancha del parque Av. 14, a las 7 pm, los días 16 y 17 de octubre.

El propio día aniversario 16 de octubre a las 6 pm, en la Iglesia Ntra Sra de la Guadalupe en unión vecinal tendrán la misa de acción de gracias.

Mientras que la clausura del evento será desde las 9 am del día 18 de octubre en la seccional Ajip, donde finalizarán los encuentros de dominó y bolas criollas, se harán una bailoterapia, las premiaciones, reconocimientos y anuncio de nuevos proyectos para la comunidad, así como el disfrute al ritmo del grupo musical Retoños de mi Pueblo y de la agrupación gaitera Proyecto Shellero.

Nota de prensa

Cactus24 (13-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.