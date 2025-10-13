Así será el pago del Bono de Guerra del mes de octubre

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

A través de la plataforma Patria, el Gobierno Bolivariano comenzará esta semana a entregar el Bono de Guerra Económica correspondiente al mes de octubre, El cual está dirigido a  trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Este pago mensual se asignará de manera directa a la billetera digital de cada beneficiario, con una notificación oficial enviada por mensaje de texto a través del número 3532.

El cronograma de asignación se ha establecido de forma escalonada, beneficiando a tres grupos específicos:

  • Bono de Guerra para trabajadores activos: miércoles 15 de octubre.
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 17 de octubre.
  • Bono de Guerra para pensionados: martes 21 de octubre.

Montos a Cancelar

  • Trabajadores públicos: 120 dólares indexados
  • Jubilados: 112 dólares indexados
  • Pensionados: 50 dólares indexados

Cactus24 13-10-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor