Agredió y amenazó a su pareja en Caujarao

Cerca de las nueve de la mañana este domingo 12 de octubre, una mujer se acercó al P.A.C. en Caujarao denunciando a su pareja de maltrato físico.

El Comisario Jefe Harrison Tremont, director del Centro de Coordinación Policial Nro 01, informó que la dama, denunció que su pareja en horas de la madrugada la agredió físicamente y la buscaba a ella y a su hijo de un año para atentar en su contra

Inmediatamente a tan solo 100 metros del P.A.C. apareció el hombre y la víctima lo señaló, siendo detenido inmediatamente e identificado como Andry Jesús (23) residente del sector El Llano, calle principal de Caujarao.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, tal como lo indicó el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (13-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.