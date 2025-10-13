14 muertos en derrumbe de mina en El Callao

Al menos 14 personas fallecieron debido al colapso de una mina en El Callao, luego de las torrenciales lluvias que azotan al estado Bolívar.

Un puesto de comando encabezado por el general de brigada Gregory González Acevedo, Jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (ZOEDAN) en el estado Bolívar, se instaló a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 fallecidos” en la mina “Cuatro Esquinas de Caratal”, ubicada en el municipio El Callao, a unos 850 kilómetros al sureste de Caracas, informó el organismo en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes”, indicó el ZOEDAN Bolívar. Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con «achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate” de las personas que quedaron atrapadas dentro del yacimiento aurífero, acotó el comunicado, sin dar otros detalles.

Cactus24 13-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.