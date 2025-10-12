Ruta del Bienestar benefició a más de 1500 habitantes de la sierra falconiana

Este viernes, la Ruta del Bienestar se fue a la Sierra falconiana para brindar asistencia médico social a más de 1500 habitantes del municipio Sucre.

La jornada impulsada por el gobernador Víctor Clark ofreció consultas médicas gratuitas en distintas especialidades, como cardiología, ginecología, pediatría, odontología, medicina general, además de servicios médicos como ecografía, citologías, despistaje de hipertensión e inmunización.

Un total de 507 familias de los sectores Azuaje, Cardonal, Virgen de Coromoto, La Plaza y 3 de mayo, de la parroquia Sucre, también recibieron formación para emprendedores, asesoría jurídica y atención estética.

La secretaria General de Gobierno, Marelys Castro, en representación del mandatario regional, acompañó la ruta que asignó ayudas técnicas como canastillas, bastones, muletas, lentes correctivos, kit de encamados y medicinas para patologías crónicas.

La actividad contó con actividades culturales, recreativas y deportivas para los asistentes.

Nota de prensa Gobernación de Falcón.