Rescatados los cinco tripulantes de remolcador que se hundió en el Lago de Maracaibo

A tempranas horas de la mañana de este sábado 11 de octubre, se produjo el hundimiento de un remolcador, perteneciente a una contratista de Lagunillas, en aguas del Lago de Maracaibo, a la altura de Ceuta, en el municipio Baralt, de la Costa Oriental del Lago (COL).

Se pudo conocer, a través de medios locales, que los cinco tripulantes del referido remolcador fueron rescatados con vida, gracias a la ayuda de pescadores de la zona.

De acuerdo con reportes, el mal tiempo en el estuario zuliano originó el terrible accidente de la embarcación, que terminó hundiéndose.

Primeramente, habían sido rescatados tres de los ocupantes del remolcador, y luego, mediante una intensa tarea, fue posible salvar a los otros dos.

Una vez rescatados los tripulantes, fueron trasladados hasta un centro asistencial, en la subregión costera. Trascendió que están en buenas condiciones de salud.

Con información de Versión Final