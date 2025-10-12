Motorizado fue detenido por resistencia y ultraje a funcionario en La Vela

En el marco del dispositivo de seguridad vial “Si enciendes tu moto, no pagues tu vida”, funcionarios del Centro de Coordinación Policial N° 02 (Ccp-02) en Colina detuvieron a un ciudadano por resistencia a la autoridad, durante labores de patrullaje en la avenida Bolívar de La Vela.

El procedimiento fue ejecutado tras avistar a un motorizado que, al recibir la voz de alto por parte de los efectivos, adoptó una actitud desafiante. Así lo informó el Comisario Jefe Hermes Arias, director del Ccp-02, quien precisó que el sujeto ignoró los llamados al orden y se abalanzó contra los funcionarios, lo que obligó al uso de “técnicas suaves de control” para su aprehensión sin consecuencias mayores.

El detenido responde al nombre de Rider José, de 29 años de edad, de oficio obrero y residente de la calle Principal del sector Reina Luisa. Al momento del arresto, se le retuvo una motocicleta color rojo y un equipo celular, los cuales fueron puestos a la orden del Ministerio Público.

El caso fue remitido a la Fiscalía Primera del Ministerio Público.