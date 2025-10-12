Detenidos dos sujetos por abusar sexualmente de dos menores de edad

Dos sujetos fueron aprehendidos por abuso sexual contra dos menores de edad en Carabobo.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab a través de sus redes sociales donde informó que los hombres, identificados como Domingo Rodríguez y José Rodríguez, valiéndose de la confianza y vulnerabilidad de las víctimas de 12 y 16 años, abusaron sexualmente de ellas, ocasionándoles graves daños psicológicos.

El caso está en manos del Ministerio Público de Carabobo para la respectiva condena por el delito de abuso sexual.

 

