Cancelan amistoso Venezuela-Belice previsto para el martes en Estados Unidos

El partido amistoso Venezuela vs. Belice, que estaba previsto para el próximo martes en la ciudad estadounidense de Chicago, fue cancelado por «circunstancias de fuerza mayor», informó este sábado la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En un comunicado compartido en la red social X, la institución aseguró haber sido notificada de la cancelación por parte de «la empresa productora VMG Sports & Entertainment LLC, encargada de la organización» del amistoso.

«La empresa reconoció que se realizaron esfuerzos iniciales para explorar sedes alternativas, incluyendo una posible reubicación a Miami. Sin embargo, fuimos notificados de la inviabilidad -a consideración de la productora- de esta opción», reza el texto.

La FVF lamentó esta situación que, dijo, afecta «la planificación deportiva de la selección nacional absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos FIFA para la presente fecha internacional».