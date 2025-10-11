Rescatan a tres tripulantes y dos están desaparecidos luego de hundirse embarcación en el Lago de Maracaibo

La madrugada de este sábado 11 de octubre, se hundió una embarcación en el Lago de Maracaibo, estado Zulia.

De acuerdo a información del medio Noticias Col, el remolcador, de nombre «Don Rafael» que prestaba servicios a la industria petrolera, zozobró en el área operacional conocida como Ceuta Lago.

Tras el incidente, tres personas fueron rescatadas mientras que dos están desaparecidas.

En relación con las posibles causas de la zozobra, informaron que éstas podrían estar relacionadas con las condiciones meteorológicas adversas registradas durante la madrugada o alguna falla mecánica de la embarcación.

Al área se presentaron autoridades marítimas y organismos de búsqueda y salvamento, quienes se desplegaron para ejecutar las labores de rastreo y rescate de los tripulantes desaparecidos.