Niña wayuu fue hallada muerta y con signos de violación

El cadáver de una niña de cinco años, identificada como Roxianny González Ipuana, fue hallado semienterrado y con evidentes signos de abuso sexual en una zona enmontada en el sector Jepipa, ubicado en el eje de la montaña al oeste del municipio Guajira, estado Zulia.

La niña había desaparecido el sábado 4 de octubre y no fue sino hasta el martes pasado que fue hallado el cuerpo de la pequeña.

Aunque en un principio los vecinos manejaban la versión de que la niña había sido vendida a un hombre por 400 mil pesos, dicho relato fue desmontado por varias familias de la zona, quienes señalan a algunos residentes de la zona de presuntamente haber cometido este aberrante hecho, de acuerdo a información de las redes de Guajira en Vivo.