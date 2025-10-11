Joe Biden se someterá a radioterapia para tratar su cáncer de próstata

El ex presidente de Estados Unidos Joe Biden se someterá a radioterapia en una “siguiente fase” de su tratamiento por cáncer, según informó este sábado su portavoz a la cadena NBC.

El portavoz indicó que la radioterapia formará parte de un “plan de cuidados” contra el agresivo cáncer de próstata, con metástasis en los huesos, cuyo diagnostico fue hecho público el pasado mes de mayo.

El tratamiento de radiación durará cinco semanas y se combinará con un tratamiento hormonal, detalló.

A principios de septiembre se conoció que Biden, de 82 años, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel.

El ex mandatario se está recuperando satisfactoriamente del procedimiento, conocido como cirugía de Mohs, que consiste en extirpar el tejido canceroso capa por capa hasta eliminar por completo las células cancerosas, tal y como ha confirmado a la cadena de televisión estadounidense NBC, si bien no ha precisado la fecha de la operación.

El ex presidente dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato, hubo cuestionamientos sobre su aptitud para continuar en el la posición debido a su edad y su salud.

El ex presidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.