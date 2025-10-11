Golpeó y mordió a su pareja por no quererle dar todo el dinero

Efectivos del Centro de Coordinación Policial Nro. 02, con sede en el municipio Colina, realizaron la detención de un hombre por agredir violentamente a su pareja. El hecho, que ocurrió en la parroquia Las Calderas del municipio Miranda, fue denunciado a través de un llamado al número del Cuadrante 04 de la Policía de Falcón (Polifalcón).

El Comisario Jefe Hermes Arias, director del CCP 02, detalló que la alerta fue recibida por los efectivos policiales, quienes se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. La víctima logró contactar a las autoridades, relatando que su pareja la golpeó, la mordió y la intentó ahorcar durante una discusión. Según su versión, el agresor le exigía transferir todo el dinero que había recibido de sus familiares en el exterior, con el fin de pagar sus deudas. Ante la negativa de la víctima a entregar la totalidad del dinero, el hombre se mostró agresivo y la golpeó brutalmente.

Tras recibir la denuncia, los funcionarios de Polifalcón se dirigieron a la calle 1 con avenida 04 de la Urbanización El Cardón, en Las Calderas, donde procedieron a la detención del agresor identificado como Daniel Alejandro (25), promotor de ventas.

El sujeto fue arrestado y puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.