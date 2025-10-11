Detienen a sujeto por robo en Coro

Durante la tarde del viernes 10 de octubre, fue aprehendido Willy José Sánchez Revill, de 27 años, natural de Coro y residenciado en el sector Cruz Verde, por robo.

La víctima, quien presentó la denuncia ante las autoridades policiales, relató que mientras se desplazaba con su madre por las inmediaciones de la urbanización Cruz Verde, fue abordada por dos sujetos quienes, bajo amenaza de muerte y con un arma de fuego, le robaron su cartera que contenía dos teléfonos móviles y documentación personal.

Gracias a la colaboración de la víctima y la programación de rastreo del teléfono iPhone robado, la comisión policial logró localizarlo en un taller de reparación. Un técnico de celular confirmó que el teléfono había sido entregado por un individuo con características similares a las descritas por la víctima.

Tras labores de inteligencia, se identificó y aprehendió a uno de los sospechosos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía 1ra del Ministerio Público. A su vez se continúan con las investigaciones para dar con el segundo implicado en el hecho.