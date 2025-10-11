Activados los ODDI en Monagas para Operación Independencia 200

Con un despliegue que supera los 1.500 participantes, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, activó los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) de la Operación Independencia 200 en el estado Monagas. Esta acción se enmarca en el propósito de garantizar la paz y la soberanía territorial de Venezuela, fortaleciendo la unión cívico-militar-policial.

Desde la plaza Piar de Maturín, en contacto informativo con Venezolana de Televisión (VTV), Cabello enfatizó que la jornada tiene como fin «enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se cierne por el imperialismo».

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, instó a los participantes a tomar como ejemplo la valentía y la audacia del prócer Manuel Piar al momento de defender la nación.

Cabello denunció que Venezuela ha sido objeto de una «agresión permanente» desde la llegada del Comandante Hugo Chávez, situación que se ha intensificado durante el mandato del presidente Nicolás Maduro. En este contexto, el vicepresidente criticó duramente a sectores opositores, tildándolos de «vendepatrias» y «malos hijos de este país» por su comportamiento ante la agresión.