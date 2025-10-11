6.000 camiones con ayuda humanitaria esperan entrar a Gaza «lo antes posible»

En Gaza ya ha comenzado formalmente el alto el fuego acordado tras la puesta en marcha del plan de paz de Trump y decenas de miles de palestinos emprendieron este viernes el regreso a sus casas o a lo que queda de ellas tras la guerra.

Se espera que el lunes Hamas libere a unos 20 rehenes que quedan con vida y devuelva los cadáveres de otros 28 que han muerto. Por su parte, Israel ha liberado a 1.950 presos palestinos tras la guerra en Gaza.

Mientras tanto, lejos de allí, en Estados Unidos, el presidente Trump ha asegurado que viajará a Israel y Egipto en el marco del acuerdo acordado con Hamas. Además, confía en que el alto el fuego «se mantendrá» porque «están cansados de luchar».

El acuerdo de paz contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de ataques de las Fuerzas Armadas de Israel. De acuerdo con el medio digital estadounidense Axios, Trump planea una especie de cumbre sobre Gaza en Egipto con la participación de líderes del mundo árabe y algunos países europeos al inicio de la próxima semana.