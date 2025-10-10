Venezuela propone ante la ONU medidas urgentes para frenar escalada militar de EE.UU.

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Un llamado urgente al Consejo de Seguridad para que cumpla con el mandato establecido en la Carta de las Naciones Unidas y actúe de manera inmediata para evitar una catástrofe en la región, hizo el embajador y representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada.

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Caracas, Moncada esbozó un escenario de escalada bélica, detallando un «creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas». El embajador enumeró los componentes de esta movilización: «más de 10.000 efectivos militares, aviones de combate, destructores misilísticos y cruceros lanzamisiles, tropas de asalto, activos para operaciones especiales y misiones encubiertas, e incluso un submarino nucleado».

«Las acciones y la retórica guerreristas del Gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela», alertó Moncada, interpelando directamente a los 15 miembros del Consejo. «Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional», afirmó, apelando a la Carta de las Naciones Unidas

Durante su intervención, Moncada propuso tres acciones concretas que deben ser consideradas por el organismo internacional:

– Que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacional por la actual escalada militar del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) en el Caribe.
– Adoptar las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más.
– Aprobar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual todos sus miembros, entre ellos, Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela.

Cactus24 10-10-25

