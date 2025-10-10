Trump llamó a María Corina Machado para felicitarla por ganar el Premio Nobel

Donald Trump llamó a la líder opositora María Corina Machado para felicitarla por haber recibido el Premio Nobel de la Paz, según personas al tanto del asunto, pese a la especulación de que estaría indignado por no haber sido él quien obtuviera el galardón.

En una publicación en redes sociales, Machado le dedicó el premio al presidente de EE.UU. y al pueblo venezolano. Elogió el “apoyo decisivo” de Trump, quien volvió a compartir su mensaje en su propia cuenta.

Cactus24 (10-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook