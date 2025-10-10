Trump dice que no hay razón para reunirse con Xi después de que Pekín impusiera restricciones a las tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que «no hay razón» para sentarse con su homólogo chino, Xi Jinping, en una próxima cumbre después de que Beijing anunció amplias restricciones a la exportación de minerales de tierras raras.

Trump afirmó que China se está «volviendo muy hostil», señalando los controles de exportación que anunció el jueves sobre tierras raras «y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra». El presidente estadounidense afirmó que Pekín envió cartas «hostiles» a países de todo el mundo detallando las nuevas restricciones.

«No se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero ese parece haber sido su plan desde hace tiempo, empezando por los ‘imanes’ y otros elementos que han acumulado discretamente hasta lograr una especie de monopolio, una maniobra bastante siniestra y hostil, como mínimo. Pero Estados Unidos también tiene posiciones de monopolio mucho más sólidas y de mayor alcance que las de China», escribió Trump en su plataforma social mTruth Social.

Lo que antes era rutinario ya no lo es. No he hablado con el presidente Xi porque no había motivo para hacerlo. Fue una verdadera sorpresa, no solo para mí, sino para todos los líderes del mundo libre. Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de dos semanas, en la APEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo», añadió.

Se esperaba que Trump y Xi se reunieran en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de este mes.

China anunció el jueves nuevas restricciones a la exportación de tierras raras. Estas amplían los límites a las tecnologías de procesamiento y fabricación y prohíben la cooperación con empresas extranjeras sin autorización gubernamental previa, según informaron medios estatales.

El Ministerio de Comercio dijo que las medidas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales al imponer controles de exportación sobre tecnologías relacionadas con tierras raras, incluida la minería, fundición y separación, producción de material magnético y reciclaje de recursos secundarios, según el diario en inglés Global Times.

Las tecnologías y los datos relacionados con la extracción, fundición y separación de tierras raras, la fundición de metales, la fabricación de material magnético y el reciclaje de recursos secundarios de tierras raras, así como el ensamblaje, mantenimiento y modernización de las líneas de producción relacionadas, no se pueden exportar sin permiso oficial, dijo el Ministerio.

La medida sigue a los amplios controles introducidos por Beijing en abril que provocaron escasez global antes de que nuevos acuerdos con Europa y Estados Unidos reanudaran los envíos.

Trump dijo que dependiendo de lo que China diga sobre sus nuevas restricciones, «se verá obligado, como presidente de los Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su medida».

«Por cada elemento que ellos han podido monopolizar, nosotros tenemos dos. Nunca pensé que llegaría a esto, pero quizás, como con todo, ha llegado el momento», dijo.

«En última instancia, aunque potencialmente doloroso, será algo muy positivo para Estados Unidos. Una de las políticas que estamos considerando actualmente es un aumento masivo de los aranceles a los productos chinos que ingresan a Estados Unidos. Existen muchas otras contramedidas que también se están considerando seriamente», añadió.

Cactus24 (10-10-2025)

