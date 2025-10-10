Tres hombres golpearon y quemaron hasta la muerte a un vecino al que calificaron de depravado

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia confirmó la condena consistente en 15 años de prisión impuesta a tres sujetos acusados de causarle la muerte a Juan Antonio Romero Lira, en la ciudad de Maturín, estado Monagas, a quien le prendieron en candela.

El caso se remonta hasta el 17 de febrero de 2023, en la calle 2 del sector Villa Victoria. Un grupo de vecinos irrumpió a la casa de Romero cerca de las 8:30 de la noche y lo acusaron de tocarle las partes íntimas a una niña de siete años.

Entre el grupo destacaba Zurima Thais Rodríguez Lunar, madre de la presunta víctima. También se encontraban César Adrián Hernández, Yimmi José Urrieta Rodríguez, Yosmar Gabriel Chacón Brito, José Gregorio Aníbal Díaz, una adolescente y otro sujeto.

Las investigaciones arrojaron que estas personas golpearon y sometieron a Romero para sacarlo de su vivienda. Luego lo llevaron a un bosque cercano, en donde concretaron el asesinato, según Últimas Noticias.

De acuerdo a las autoridades, estas personas rociaron gasolina sobre Romero y luego lo encendieron en llamas. Mientras tanto, un adolescente grababa el crimen y pedía que le tiraran una sábana para que se quemara más rápido.

Como era de esperar, Romero murió por la gravedad de sus heridas. Los forenses determinaron que sufrió una fractura de cráneo por objeto contundente, quemaduras de segundo y tercer grado en 100% de la superficie corporal.

Tras más de dos años de proceso judicial, las autoridades ratificaron una condena de 15 años y 4 meses en prisión para Hernández, Díaz y Chacón. La madre de la niña y Urrieta aceptaron los cargos y pasarán casi 7 años tras las rejas.

Cactus24 (10-10-2025)

