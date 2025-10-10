Sismo de magnitud 7.8 en Chile

Un sismo de magnitud 7.8 tomó por sorpresa a la ciudad chilena de Base Frei este viernes 10 de octubre, así lo dio a conocer el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Según la información oficial hasta ahora publicada, el movimiento telúrico comenzó a las 17:29 horas (hora local), cuando la tierra se movió a una profundidad de 10.0 kilómetros.

La CNS señaló que la ubicación exacta del epicentro fue a -60.2 grados de latitud y -61.6 grados de longitud, es decir, a 263.0 kilómetros al Noroeste de la ciudad.