Presidente de la Fifa abre posibilidad a cambiar fechas de Mundiales

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere que el fútbol mantenga una «mente abierta» sobre cuándo se jugarán las Copas del Mundo, mientras el organismo mundial del fútbol lidia con los desafíos climáticos y del calendario para el torneo.

La Copa del Mundo generalmente se celebra en junio-julio, cuando la mayoría de las ligas del hemisferio norte tienen sus temporadas bajas, pero la edición de 2022 en Qatar rompió con la convención al celebrarse en noviembre-diciembre para evitar el calor abrasador de la nación desértica.

Aún queda mucho por hacer, ya que el Calendario Internacional de Partidos (IMC) de la FIFA está fijado hasta 2030, pero Arabia Saudita será la sede del torneo de 2034 , convirtiéndose en la segunda nación de Medio Oriente en hacerlo.

«No se trata solo de un Mundial, es una reflexión general. Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso, así que quizá tengamos que reflexionar», declaró Infantino en la asamblea general de clubes de fútbol europeos en Roma.

Tenemos verano e invierno, y en el mundo, si quieres jugar al mismo tiempo en todas partes, puedes hacerlo en marzo o en octubre. En diciembre no puedes jugar en una parte del mundo y en julio en otra

Necesitamos considerar todos estos elementos y ver cómo podemos mejorarlo para todos. Quizás haya maneras de optimizar el calendario. Estamos debatiendo; debemos tener la mente abierta.

Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones de la Copa Mundial masculina del próximo año en el período tradicional de junio-julio, aunque un informe encontró que 10 de las 16 sedes corren un riesgo muy alto de experimentar condiciones extremas de estrés térmico.

El torneo de 2030, que también se celebrará en junio y julio, presenta un desafío logístico, con Marruecos, Portugal y España como anfitriones principales, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay organizarán partidos para conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo en Uruguay.

Cactus24 (10-10-2025)

