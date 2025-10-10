Peligroso cabecilla del Tren de Aragua prófugo en Chile murió al caer de un edificio

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile confirmó la muerte de Ender Rojas Montana, miembro de la organización criminal Tren de Aragua. El individuo había accedido a su libertad por caución en 2024, tras un pago de $5 millones de en la localidad de Los Vilos, y posteriormente evadió la acción de la justicia.

El deceso ocurrió en Colombia, específicamente en la ciudad de Medellín. Allí, agentes de Interpol de Colombia desarrollaban un operativo con el objetivo de capturar a Rojas Montana, quien se mantenía prófugo.

En este contexto, durante el procedimiento el sospechoso cayó desde la altura de un octavo piso, hecho que le causó la muerte en el lugar.

La coordinación entre la Policía de Investigaciones y organismos internacionales permitió la ubicación del prófugo. Por lo que se concretó el citado operativo.

Contexto judicial y fuga

Los hechos que permitieron su fuga se remontan al 4 de junio del año pasado. En esa fecha, la jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniela Pinto Cortés, modificó la medida cautelar de prisión preventiva por otras menos gravosas para 5 ciudadanos extranjeros acusados de delitos como secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita. Estas personas quedaron con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó esta determinación al día siguiente. Sin embargo, para ese momento los imputados ya se encontraban prófugos de la justicia. Entre ellos se encontraba Ender Rojas Montana.

Persecución internacional

Las investigaciones identificaron a Pablo José León Flores, Ender Rojas Montana y Jordan Salas Rodríguez como imputados con una participación directa en los delitos investigados. Según los reportes, otros dos fugados fueron identificados con las iniciales J.U.R. y F.J.T.T., detenidos y formalizados en noviembre del año pasado por asociación ilícita y secuestro agravado.

A dos de los imputados, Pablo León Flores y Ender Rojas Montana, no solo los buscaban en Chile, sino también en Perú. Así las cosas, las coordinaciones policiales se extendieron a nivel internacional para lograr su captura.

Fue en el marco de estas coordinaciones que Ender Rojas Montana fue localizado en Medellín, Colombia.

Cactus24 (10-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook