Padrino López anuncia 27 acciones territoriales con ODDI para blindar la «paz nacional»

Los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), que se activarán en todo el territorio nacional como parte de la Operación Independencia 200, deberán ejecutar un total de 27 acciones territoriales destinadas a asegurar la paz y la tranquilidad del país, según lo anunció el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López.

A través de un mensaje difundido en su canal de Telegram, el ministro explicó que el propósito central de estas 27 tareas es «mantener la cotidianidad y evitar la parálisis estratégica del país» frente a lo que denominó «constantes agresiones del imperio norteamericano que pretenden desestabilizar a la nación».

“¿Qué estamos haciendo? Aquí recogimos todas las 27 acciones territoriales contra la campaña aérea y el desgaste sistemático. El propósito es mantener la cotidianidad y evitar la parálisis estratégica”, detalló Padrino López.

Asimismo, explicó que las tareas contemplan acciones como: comprobar las reservas alimentarias, la disponibilidad hospitalaria el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles, defensa de ciudades, defensa y protección de direcciones de aproximación que lleven a las principales ciudades, ejecución de patrullajes marítimos en puertos y aeropuertos, entre otros.

“Son tareas que tenemos que ir cumpliendo para mover el músculo nacional. Decía Bolívar, antes de comenzar la Batalla de Carabobo, en abril de 1821, «no se justifica la inacción, no hay inacción hasta lograr la independencia», nosotros estamos garantizando todo lo que nos corresponde para evitar la guerra y preservar la paz», puntualizó.