Netflix revela imágenes y fecha de estreno de ‘Man vs Baby’

Se ha publicado un primer vistazo al gran regreso televisivo de Rowan Atkinson en Man Vs Baby.

La serie de comedia de cuatro partes, escrita y creada por el actor de Mr Bean, de 70 años, y Will Davies, se lanzará en Netflix el 11 de diciembre.

Habrá cuatro episodios de 30 minutos disponibles para que los fanáticos los vean en el transmisor.

Rowan interpretará al protagonista, el conserje escolar Trevor Bingley, quien dejó su trabajo anterior como cuidador de casas.

Pero cuando le ofrecen la oportunidad de cuidar un ático de lujo en Londres durante el período navideño , simplemente no puede decir que no.

Las cosas se complican bastante cuando lo dejan solo con el Niño Jesús de la obra de teatro de la Natividad de su escuela luego de que sus padres no logran recogerlo.

Man Vs Baby, que sigue a la serie de nueve partes Man Vs Bee, está dirigida por David Kerr. Es una comedia, escrita por Rowan y William, estrenada en Netflix en junio de 2022 .

‘El torpe padre Trevor intenta sacar lo mejor de una astuta abeja mientras cuida una elegante mansión, pero solo desata más caos en esta serie de comedia’, se lee en la sinopsis de Netflix.

Man vs Bee también estuvo protagonizada por Jing Lusi, Claudie Blakley, Tom Basden, Julian Rhind-Tutt y Greg McHugh.

La noticia de que Man Vs Baby sería un próximo programa se reveló en diciembre de 2024.

Podría decirse que Rowan es mejor conocido por interpretar a Mr Bean . La comedia se emitió en entre 1990 y 1995.

Cactus24 (10-10-2025)

