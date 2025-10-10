Muere trabajador de contratista tras recibir descarga eléctrica

cactus24
Fred Nieres Reyes, de 51 años, murió tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en horas de la mañana de este jueves 9 de octubre de 2025.

Una fuente relacionada al caso detalló que el hombre realizaba la reparación de un seccionador de 6.9 KV en una estación eléctrica tipo «H», ubicada en la carretera X del municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago del estado Zulia, cuando recibió el choque eléctrico.

​Tras la emergencia, el cuerpo de Nieres Reyes fue trasladado por un grupo de compañeros de trabajo hasta la Clínica Sur de PDVSA, pero ya no presentaba signos vitales.

​Según la información de El Regional del Zulia,  Nieres Reyes laboraba en una contratista como liniero de primera y era residente del sector Rosa Vieja del municipio Cabimas.

Cactus24 (10-10-2025)
