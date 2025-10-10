Las reacciones al Nobel de la Paz para María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz. Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, reseñó el presidente del comité del premio, Jørgen Watne Frydnes.

Juan Manuel Santos felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde Colombia, el también ganador del Premio Nobel de la Paz, el expresidente Juan Manuel Santos escribió: “Es un gran reconocimiento a su valentía y perseverancia en su lucha por la libertad y la paz de Venezuela”.

La ONU felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también dio un paso al frente para felicitar a la opositora de Nicolás Maduro. Aseguraron que el reconocimiento “refleja las claras aspiraciones del pueblo de Venezuela a unas elecciones libres y justas, a los derechos civiles y al respeto del Estado de derecho”.

En una rueda de prensa, el portavoz de la organización subrayó el deseo de la oficina de la ONU de “mantener un diálogo de buena fe con el Gobierno de Venezuela y con todas las partes implicadas, sobre la base del respeto mutuo”.

“Seguimos firmemente comprometidos a continuar trabajando para defender y proteger los derechos humanos de todos los venezolanos, tanto dentro del país como en el exterior”, agregó.

Edmundo González felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

En una emotiva llamada que publicó en su cuenta de X, el compañero opositor de María Corina, el señor Edmundo González, la felicitó por recibir el premio: “Aquí estamos en son de alegría todos, esto es un carajazo”, le dijo. “No lo puedo creer”, le respondió ella.

En su mensaje, González agregó: “¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena María Corina! ¡Venezuela será libre!”

Leopoldo López felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

Otro acérrimo opositor , Leopoldo López, felicitó a María Corina. Dijo: “Felicitaciones María Corina por este merecido reconocimiento a tu valentía y lucha incansable por la democracia, la libertad y los DDHH. Este premio también honra la fuerza de un pueblo decidido al cambio, que nada ni nadie detendrá hasta alcanzar una Venezuela libre y democrática”.

Gustavo Petro felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

El presidente Gustavo Petro se pronunció con un corto mensaje en el que, citando una cápsula de historia de la cuenta oficial del Premio Nobel, exaltó a Wangari Maathai, la primera mujer profesora en ganar el Premio Nobel de Paz, y a María Corina Machado.

“Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, dijo el mandatario colombiano.

Iván Duque felicita a María Corina Machado por el Nobel de Paz

El expresidente Iván Duque también felicitó a Machado. Este fue el mensaje que compartió en X: “Felicito a la valiente María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Este reconocimiento honra su coraje, su liderazgo y el espíritu del pueblo venezolano que no se rinde ante la dictadura”.

Líderes de la Unión Europea felicitan a María Corina

Los líderes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo felicitaron por su valentía y su compromiso con los derechos humanos.

«Este galardón honra no solo tu valentía y convicción, sino también a cada voz que se niega a ser silenciada. En Venezuela y en todo el mundo», dijo en las redes sociales la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

«Querida María, la lucha continúa», concluyó.

También el presidente del Consejo Europeo, el socialdemócrata portugués Antònio Costa, reconoció en redes sociales a Machado, primera venezolana en recibir el galardón, por su «incansable trabajo por la justicia» y su «firme compromiso con la democracia y los derechos humanos», así como por la «lucha por la libertad en Venezuela».

Asimismo, la presidenta de la Eurocámara, la maltesa Roberta Metsola, dijo sentirse «orgullosa» por el distintivo otorgado a la líder de la oposición venezolana y figura central en la lucha contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

«Tu incansable lucha por la libertad y la democracia en Venezuela ha conmovido corazones e inspirado a millones de personas en todo el mundo», dijo Metsola en X, donde recordó que Machado fue galardonada con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2024 junto al también opositor Edmundo González Urrutia, en lo que representó un testimonio la «valentía y convicción» de ambos.

La Casa Blanca esperaba que fue otorgado a Trump el reconocimiento

La Casa Blanca aseguró que el comité del premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a María Corina Machado en lugar del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El mandatario estadounidense expresó en los últimos días su deseo de ganar el premio Nobel de la Paz, en momentos que negociaba un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. El acuerdo se firmó un día antes del anuncio del galardón.

