Gaza: Netanyahu señala que 20 rehenes siguen vivos y 28 murieron

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó este viernes que 20 rehenes siguen vivos en Gaza y 28 fallecieron.

El primer ministro israelí precisó esta información en un discurso tras la entrada en vigor de una tregua con Hamas en Gaza.

Netanyahu dijo esperar que su país celebre un «día de alegría nacional» a partir del lunes por la noche, cuando se espera que todos los rehenes sean devueltos desde Gaza. Ese día coincidirá con la festividad judía del Simjat Torá, añadió.

El anuncio sucede cuando ya entró en vigor el alto el fuego en Gaza, lo que implica que el ejército israelí se replegó hacia la llamada línea amarilla, para que Hamas en el plazo de 72 horas entregue a esos 20 rehenes vivos.

Cactus24 (10-10-2025)

