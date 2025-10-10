El drástico cambio estético de Kris Jenner: así luce su rostro a los 69 años

En unas fotos compartidas el 16 de abril, Kris mostró un peinado más largo: un elegante bob con flequillo, recogido cuidadosamente con un lazo. El estilo es muy distinto a su característico corte pixie corto, y los fans quedaron impactados por lo juvenil y glamurosa que se veía. El cambio de look fue parte de una sesión de fotos, y Kris acompañó la publicación con un simple mensaje: “Días de rodaje”.

Su transformación fue posible gracias a la estilista de celebridades Justine Marjan y el maquillador Etienne Ortega, ambos famosos por trabajar con estrellas de primer nivel. Con su toque mágico, Kris lucía radiante, y el internet lo notó.

Tan pronto como se publicó la foto, las redes sociales se llenaron de reacciones. Un fan comentó: “OMG, al principio pensé que era Kendall”, mientras que otro coincidió: “¿Kendall, eres tú?”. Alguien más escribió: “¡Hermosa! ¡Te ves tan joven y espectacular! ¡Estás retrocediendo el tiempo!”.

La publicación se volvió viral rápidamente, acumulando miles de “me gusta” y compartidos en distintas plataformas.