El drástico cambio estético de Kris Jenner: así luce su rostro a los 69 años

Kris Jenner está causando sensación con su nuevo y espectacular peinado, ¡el cual ha dejado a sus fans boquiabiertos! La estrella de reality y empresaria, de 69 años, recientemente compartió un cambio de imagen tan sorprendente que hizo que muchos la confundieran con su hija, la supermodelo.
En unas fotos compartidas el 16 de abril, Kris mostró un peinado más largo: un elegante bob con flequillo, recogido cuidadosamente con un lazo. El estilo es muy distinto a su característico corte pixie corto, y los fans quedaron impactados por lo juvenil y glamurosa que se veía. El cambio de look fue parte de una sesión de fotos, y Kris acompañó la publicación con un simple mensaje: “Días de rodaje”.
Su transformación fue posible gracias a la estilista de celebridades Justine Marjan y el maquillador Etienne Ortega, ambos famosos por trabajar con estrellas de primer nivel. Con su toque mágico, Kris lucía radiante, y el internet lo notó.
Tan pronto como se publicó la foto, las redes sociales se llenaron de reacciones. Un fan comentó: “OMG, al principio pensé que era Kendall”, mientras que otro coincidió: “¿Kendall, eres tú?”. Alguien más escribió: “¡Hermosa! ¡Te ves tan joven y espectacular! ¡Estás retrocediendo el tiempo!”.
La publicación se volvió viral rápidamente, acumulando miles de “me gusta” y compartidos en distintas plataformas.
“Estoy obsesionado con tu cabello largo 😍”, elogió otro fan el nuevo peinado. Este audaz cambio de look demuestra que la edad es solo un número, y que Kris Jenner no tiene planes de detenerse pronto. Ya sea dirigiendo el imperio de su familia o luciendo su estilo, Kris sigue inspirando a sus seguidores con su confianza y belleza atemporal.