EE. UU. autoriza a Trinidad y Tobago a negociar con Venezuela un acuerdo de gas

Por
cactus24
-

Estados Unidos le otorgó permiso a Trinidad y Tobago para negociar un acuerdo de gas con la vecina Venezuela sin enfrentar sanciones de Washington, informó este jueves el fiscal general de la nación caribeña.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó el miércoles una licencia de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual le permite a los interesados participar en una transacción que de otro modo estaría prohibida, indicó la agencia.

Debido a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, Trinidad y Tobago necesitaba la licencia para avanzar en el desarrollo de un campo de gas ubicado en aguas venezolanas. La licencia fue otorgada después de que Trinidad y Tobago presentó una solicitud en mayo, señaló el fiscal general John Jeremie.

“Tenemos seis meses para negociar, dentro de ciertos parámetros”, indicó Jeremie en conferencia de prensa. “Hay que cumplir objetivos, con respecto a Estados Unidos y su postura con Venezuela”.

Añadió que las empresas estadounidenses tienen ciertos objetivos comerciales. Se negó a entrar en detalles, pero dijo que esos objetivos son razonables y “no son difíciles” de alcanzar.

Cactus24 (10-10-2025)
