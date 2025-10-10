Dwayne Johnson enfrenta su mayor fracaso en taquilla

Dwayne «The Rock» Johnson ha adoptado un enfoque filosófico respecto a su última película, que no ha obtenido buenos resultados en taquilla.

The Smashing Machine, un drama deportivo sobre la leyenda de MMA Mark Kerr, recaudó solo 5,9 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos, un debut de bajo rendimiento para una de las películas de Johnson; sus éxitos incluyen la franquicia Rápido y Furioso y las películas de Jumanji.

Al escribir en Instagram , la estrella describió los resultados como un logro creativo más que una decepción financiera.

«En nuestro mundo narrativo, no se pueden controlar los resultados de taquilla», escribió. «Pero me di cuenta de que sí se puede controlar la actuación y el compromiso de desaparecer por completo e irse a otro lugar.

«Siempre aprovecharé esa oportunidad», continuó. «Fue un honor para mí asumir este papel para mi director, Benny Safdie».

«Gracias hermano por creer en mí. La verdad es que esta película me ha cambiado la vida.»

Firmó su publicación diciendo: «Con profunda gratitud, respeto y empatía radical, DJ».

Variety escribió que la película costó 50 millones de dólares (37 millones de libras) «producirla (y mucho más comercializarla)», y las primeras estimaciones predijeron un saludable fin de semana de estreno de alrededor de 20 millones de dólares (15 millones de libras).

The Smashing Machine marca un papel dramático poco común para Johnson, quien es mejor conocido por franquicias de acción y papeles familiares, incluida la voz de un personaje en la animación Moana de Disney.

Interpreta a Kerr, un luchador que dominó los primeros días no regulados del Ultimate Fighting Championship (UFC) en la década de 1990, antes de que se introdujeran reglas como «no sacar los ojos».

La película se desarrolló a partir de un documental de 2002 sobre Kerr con el mismo título, que contrastaba los logros del luchador con escenas más íntimas, mientras luchaba contra el abuso de sustancias y peleaba con su novia.

Johnson, un ex luchador, vio paralelismos con su propia carrera en el documental y acarició la idea de dramatizarlo durante varios años.

Estrenada en el Festival de Cine de Venecia a principios de este verano, la película biográfica de autor recibió críticas muy favorables.

«El actor ofrece una mezcla embriagadora de sangre, sudor, lágrimas, proteínas e impotencia total», escribió The Hollywood Reporter .

La revista Empire lo calificó como «el mejor trabajo de su carrera».

Sin embargo, el público no llegó a materializarse.

Además de la decepcionante taquilla en Estados Unidos, la película quedó en cuarto lugar en las listas del Reino Unido, recaudando solo £ 863.078, menos que Downton Abbey: The Grand Finale, que ya ha estado en los cines durante un mes.

El seguimiento de audiencia en EE. UU. sugirió que el 70% de los compradores de entradas eran hombres y el 64% tenían entre 18 y 36 años: la audiencia tradicional de las películas de acción de Johnson.

Sólo el 8% tenía más de 55 años, un grupo demográfico clave para los estrenos de películas de arte.

Los que asistieron a la película aparentemente se mostraron decepcionados por la falta de escenas de acción, y el público le dio una tibia calificación de «B-» en las encuestas de salida, dijo Variety, mientras exploraba por qué la película «fracasó en su debut en taquilla».

Johnson intentó moderar esas expectativas en el período previo al lanzamiento.

«No es una película de lucha, es una película de vida», dijo en el estreno en la alfombra roja el mes pasado.

«La vida de Mark Kerr representa mucho de todos en el mundo, pero no es algo que digamos ‘Oh, es el mejor boxeador del planeta’, sino más bien ‘Oh, tuvo problemas con la presión y no supo cómo lidiar con ella'», explicó Johnson.

«En un momento, fue el mejor luchador del planeta, y luego perdió, y le costó mucho aceptar esa pérdida.

«Tuvo dos sobredosis. Tiene suerte de estar vivo y estoy muy feliz de que esté vivo.

«Porque como sabéis, en películas como esta, donde se trata de una película biográfica, muchas veces el protagonista no está vivo… Así que estoy muy agradecido de que esté vivo», añadió.

A pesar de la decepción de taquilla, Johnson y su coprotagonista Emily Blunt todavía están en la mezcla para las nominaciones al Oscar el próximo año.

