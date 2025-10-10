Dodgers vencen a los Phillies y se dirigen a la Serie de Campeonato

El beisbol suele ser caprichoso. Después de forzar un cuarto juego y llevar a los Dodgers a los extrainnings, un error de Orion Kerkering echó por la borda el intento de remontada por parte de los Phillies.

El pitcher perdió la brújula cuando intentaba sacar el último out en la decimoprimera entrada y ya se sabe que en esas instancias un titubeo suele ser fatal, más cuando se trata de la postemporada. La novena angelina aprovechó el regalo para anotar la carrera de la victoria y con un cerrado 2-1 avanzar a la Serie de Campeonato.

Después de iniciar la serie 2-0, una reacción de los Phillies le metió nervio a los Dodgers. La forma de evitar la catástrofe parecía casi una declaración del destino, por eso a la novena angelina le interesaba terminar con todo cuanto antes y librar el volado que a veces supone un quinto y definitivo duelo.

A diferencia de los primeros tres partidos, donde los bates reclamaron su protagonismo, esta vez la estrategia estuvo en el montículo. El duelo entre Tyler Glasnow y Christopher Sánchez se extendió durante seis entradas sin que ninguno de los pitchers aceptara una sola carrera.

Dodgers sufre pero sentencia

Los Dodgers fueron los primeros en mover el bullpen y dieron la responsabilidad del relevo a Emmet Sheehan. La novena angelina extrañó de inmediato la constancia de Glasnow, con una labor de ocho ponches, y los Phillies descifraron sus secretos. El relevista se metió en problemas y un doblete de Castellanos le permitió a Max Kepler llegar a la registradora en la parte alta de la séptima.

Aunque la idea de los Phillies era darle más tiempo a Sánhez, los Dodgers poblaron las bases y tuvieron que recurrir a Johan Duran. Tampoco el relevo fue el esperado y con las bases llenas, permitió que Justin Dean anotará de caballito, al regalar la base por bola ante Mookie Betts.

Con el marcador empatado, el partido se mantuvo en un drama constante, siempre al borde de la carrera que pudiera cambiarlo todo. Quizá con la tranquilidad de tener al menos una vida más, los que más cerca estuvieron fueron los Dodgers, pero no lograban concretar el viaje a la registradora.

Ya en los extrainnings, en la decimoprimera entrada, un nuevo arrebato le permitió a los Dodgers poblar las bases y buscar la victoria. Kerkering fue el designado para apagar el fuego que había dejado Luzardo.

Tras un roletazo, la pelota se le escondió al pitcher, que solo debía ir a primera para sacar el último out, pero decidió ir a home y encima su lanzamiento fue malo y Hyeseong Kim anotó la carrera de la victoria. Los Dodgers vuelven a la Serie de Campeonato por segundo año consecutivo y por séptima vez en los últimos 10 años.

Cactus24 (10-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.