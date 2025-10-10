Cuatro hombres y una mujer detenidos por drogas en el sector Curazaito

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Gral Miguel Morales Miranda en coordinación con el Cmdante de la PNB-FALCÓN, C/G Francisco Tapia Sandoval, informó que fueron detenidos cuatro hombres y una mujer por delito de microtráfico.

El procedimiento realizado en la calle Porvenir casa s/n sector Curazaito del municipio Miranda, por parte de funcionarios adscritos a la Dirección Contra Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana.

Se incautó 17 envoltorios de regular tamaño, contentivo en su interior de presunta Cocaína, con un peso de 642 gramos, además de 3 tipo panela y un mini envoltorio de presunta Marihuana, con un peso de 1.189 gramos, y una moto.

De inmediato, se informó a las autoridades del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Cactus24 10-10-25