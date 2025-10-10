Capturan a sujeto por robar dos taladros de una funeraria en Coro

Un sujeto de 52 años de edad, fue detenido a las 9:30 de la mañana de este viernes en la avenida Sucre con calle Popular de Coro por el robo de herramientas de una funeraria.

El Inspector Jefe Anyelo Flores, jefe de la Brigada Motorizada, explicó que en labores de patrullaje observaron al sospechoso quien tomó una actitud esquiva y nerviosa.

La persona fue detenida y requisada localizándole en un bolso negro dos taladros y una extensión, procedencia que no puedo explicar y que las investigaciones determinaron que procedían de un hurto cometido en una funeraria durante la madrugada de hoy.

Se trata de Alexander José (52) residente de la calle 13 de la Urbanización Las Velitas II, quien registra dos antecedentes, uno por violencia física mujer – familia y otro por porte, detención u ocultamiento de arma de fuego.

El caso pasó a la orden del Fiscal Auxiliar 1ero del Ministerio Público.

Información de prensa Policía de Falcón

Cactus24 (10-10-2025)

