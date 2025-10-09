Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno Bolivariano de Venezuela solicitó formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el mar Caribe.

La solicitud, dirigida al embajador Vassily A. Nebenzia, presidente del Consejo de Seguridad, advierte que el despliegue y acciones de EE. UU. en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la Zona de Paz en América Latina y el Caribe.

El canciller Gil publicó las cinco páginas de la carta de solicitud, firmada por el embajador representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, y enviada al máximo organismo de seguridad del planeta, para que actué ante esta situación sin precedentes.

Cactus24 09-10-2025

