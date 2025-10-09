Un perro obeso sobrevive a un accidente de tráfico en China

Un perro de 64 kilogramos llamado Yuanyuan en Hangzhou, China, sobrevivió a ser atropellado por un automóvil el jueves (2 de octubre).

El labrador estaba tendido al costado de la carretera cuando un conductor, al no verlo en un punto ciego, atropelló su cuerpo , según el United Daily de Malasia.

Las imágenes de vigilancia captaron a Yuanyuan atrapado debajo del auto, llorando fuertemente mientras los vecinos corrían a ayudar.

Trabajando juntos, levantaron el auto para liberar a Yuanyuan de manera segura.

Veterinario encontró al perro ileso pero con sobrepeso

Yuanyuan fue llevado inmediatamente a un hospital de mascotas.

Afortunadamente, las radiografías y los exámenes no revelaron fracturas ni lesiones internas, y los veterinarios señalaron que la “grasa protectora” del perro había absorbido gran parte del impacto.

Aunque el perro salió ileso, el veterinario le recomendó que bajara de peso. El dueño, riendo entre lágrimas, bromeó diciendo que el sobrepeso le había salvado la vida.

Los internautas se divierten con la grasa que salva vidas de los animales.

El incidente rápidamente se volvió viral en línea, provocando diversión entre los internautas.

Muchos elogiaron el tamaño “salvador” del perro, mientras otros recordaron al dueño la seguridad vial.

“El exceso de grasa puede salvarte la vida”, dijo un comentarista.

Cactus24 (09-10-2025)

