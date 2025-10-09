Rotura de tubería de agua en El Hatillo deja 20 heridos y 162 personas evacuadas

Una rotura en una tubería matriz de 30 pulgadas en el sector La Toma de La Guairita, municipio El Hatillo, estado Miranda, dejó un saldo de al menos 20 personas heridas y 162 evacuadas, según informó la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía este jueves 9 de octubre.

El incidente provocó el colapso de 30 viviendas y el hundimiento de un tramo de la carretera, lo que ha restringido el paso en la zona, reseñó El Diario.

El alcalde del municipio El Hatillo, Fernando Melena, informó que el incidente afectó a 30 viviendas.

A través de las redes sociales, las autoridades de El Hatillo explicaron que los evacuados están en una condición de damnificados y dijo que hay varios vecinos que presentan lesiones leves, así como también rescataron a dos mujeres embarazadas y 14 menores de edad.

