Presos tres microtraficantes de marihuana en Falcón

Funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado Falcón, aprehendieron a tres ciudadanos de 25, 23 y 36 años de edad, por presunto microtráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Durante un dispositivo de seguridad desarrollado en la región, se dio la captura de estos individuos a quienes se les incautó tres envoltorios de regular tamaño tipo panela de supuesta marihuana con un peso aproximado de 1.405 kilogramos.

El caso pasó a orden del Ministerio Público para las actuaciones pertinentes, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas y demás normativas venezolanas vigentes, informa pnbdaet en redes sociales.

Cactus24 09-10-2025

