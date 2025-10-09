Preso conductor que golpeó a colector por supuesto robo

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, el conductor Elvis Hernández, por el delito de Lesiones Personales y Resistencia a la Autoridad.

Hernández, agredió salvajemente al colector de una unidad de transporte, ocasionándole graves lesiones, porque presuntamente le había robado dinero.

Saab agregó que también fue detenido Jhonny Contreras, quien grabó la golpiza y será imputado por Apología del Delito.

Cactus24 09-10-2025

