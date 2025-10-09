Preso conductor que golpeó a colector por supuesto robo

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

El Fiscal General de la República Tarek William Saab, informa que fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, el conductor Elvis Hernández, por el delito de Lesiones Personales y Resistencia a la Autoridad.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

Hernández, agredió salvajemente al colector de una unidad de transporte, ocasionándole graves lesiones, porque presuntamente le había robado dinero.

Saab agregó que también fue detenido Jhonny Contreras, quien grabó la golpiza y será imputado por Apología del Delito.

 

Cactus24 09-10-2025

Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor